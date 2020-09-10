高雄陳姓男子因毒品案前科累累，1日晚間在鳳山五甲地區、因騎機車未戴安全帽遭警方攔查。陳男態度惡劣，不但用手撞擊警方，還企圖搶員警配槍被移送。高雄地檢署罕見地依妨礙公務罪向法院聲押，高雄地院裁定羈押。

涉及妨害公務罪、遭到羈押的案件相當少見。據了解，1日晚間8時許，陳男騎著機車行經高雄市鳳山區五甲路與錦田路口，因未戴安全帽，遭五甲派出所巡邏警員盯上，鳴笛予以攔檢。

當時員警問他「攔你你都不停」，陳男不但不理、還嗆「現在你比較大是不是？」完全不予理會。警方好言勸說、要陳男拿出證件，陳男竟冷不防伸手撥弄警員腰上的配槍，員警嚇得立刻後退警戒。最後兩名員警各抓陳男一手，將其上銬、帶回警局偵辦。

警方查出，43歲的陳男多次因吸毒案入獄，身揹多項毒品前科及妨害公務案件，入獄服刑對他來說就像家常便飯，戶籍也因此乾脆直接設在監獄、還未移出。

警方表示，4月才出獄的陳男，8月又因為妨害公務被判刑。沒想到才過一個月，又與警方發生衝突。陳男受檢時態度更是惡劣，訊問住處時他也故意不回答，也不提出可供聯繫的電話號碼。

檢察官複訊後，認為陳男犯後態度惡劣，罕見地依妨害公務罪將他聲押。高雄地院認為陳男有逃亡、再犯之虞，最後裁准羈押。

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(中時 )