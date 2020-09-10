苗栗縣政府原民中心在南庄鄉爭取設置4個健康文化站，專門照顧當地長輩，東河文健站是苗栗縣最早成立的文健站之一，照顧東河社區數10位長者共餐及延老活動服務，因新冠肺炎疫情影響，南庄殘障藥師羅重盛為了表達對當地長者重陽敬老，10日上午特別親自載了300斤白米捐給文健站，獲得長者們熱烈感謝。

東河文健站位在東河村民聚會所旁，原本是舊有衛生所辦公室，荒廢多年，在縣府原民中心爭取設立文健站後，將舊衛生所整修改建，並利用原有聚會所大涼亭，當做長者運動跳舞的活動場。

南庄殘障藥師羅重盛（左）親自載送白米300斤捐給東河文健站。（謝明俊攝）

南庄殘障藥師羅重盛（左）親自載送白米300斤捐給東河文健站。（謝明俊攝）

原本東河文健站負責照顧從東河一直到鹿場、風美、石壁等部落長者，共有30多人，文健站照護員必須接送部分較偏遠部落長輩，來往頗為不便。因此，原民中心在今年度再向原民會全力爭取，在風美部落另成立新的文健站，讓鹿場、風美、石壁等部落長者可以就近接受風美文健站的照護，不用長途跋涉來到東河文健站。

南庄殘障藥師羅重盛（左）親自載送白米300斤捐給東河文健站，縣議員楊文昌、東河社區發展協會理事長林德昌、南庄鄉代風志雄偕同長者一同接受。（謝明俊攝）

南庄殘障藥師羅重盛（左）親自載送白米300斤捐給東河文健站，東河社區發展協會理事長林德昌（右）代表致贈感謝狀。（謝明俊攝）

東河文健站雖然照護長者人數稍減，但照護長者的用心從未打折，持續關切長者生活的苗栗縣議員楊文昌、南庄鄉代風志雄，因得知南庄殘障藥師羅重盛經常捐助生活物資給有需要的長者，在他們的引介下，羅重盛10日上午親自載送了白米300斤，送至東河文健站向長者們致敬。由東河社區發展協會理事長林德昌、楊文昌、風志雄等人偕同長者們一同接受，並熱烈鼓掌大聲感謝羅重盛的愛心善行。

(中時 )