嘉華中學副校長林籐旺以校為家，假日照常到校指導科展團隊 。（廖素慧攝）

少子化造成部分私校招生失利，新學年度108年課綱上路，鼓勵學子動手做實驗，嘉華中學科展隊大夯，帶動今年新生爆增，更與長庚科大嘉義分部、嘉義大學合作做科展實驗，學生暑假跟著大學教授團隊做實驗，收獲滿滿。

嘉華中學副校長林籐旺說，長庚科技大學嘉義分部郭星君教授及其研究團隊參訪該校，對學校實驗室的精良設施、科展團隊研究有關澳洲茶樹的成分分析及運用於生活保健，感到興趣。

高一學生許綵容、林傳鈞、葉亭毅利用暑假到長庚科大學習，由郭教授團隊指導研究澳洲茶樹的抗氧化能力、對肝臟星狀細胞活動力的影響，此外，也有其他學生由嘉大指導做研究為科展準備。

林籐旺說，新學年度新課綱鼓勵學生動手實做，科展課程非常搶手，國一新生比往年激增100多人，在私校招生中一枝獨秀，這100多名新生中有一半以上爭取加入科展隊，學校理化老師都動員帶學生做實驗。

林籐旺有20多年帶學生參加嘉義市中小學科展的實務經驗，每年都名列前茅，尤其研發澳洲茶樹、薑黃等植物萃取物的運用，不斷精益求精，今年新冠肺炎疫情燒不退，國外疫情更是緊繃，他研究的茶樹精油相關製品超夯，大受歡迎，有退休同事還特地寄給旅居美國的兒女使用。

(中時 )