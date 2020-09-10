受大陸洪災及國內中南部大雨影響，台泥（1101）、亞泥（1102）發貨量減少，整體8月營收呈微幅衰退在1成以下；台、亞泥指出，洪水消退，預期在重建商機及年底旺季需求增加下，9月開始，大陸水泥市場將呈「量增價漲」走勢。國內各項工程也進入趕工潮，9月至年底，每月營運可望逐月成長。
台泥8月合併營收98.85億元，跌破百億元，年衰退3.36％；亞泥8月合併營收66.83億元，年減7.22％。
台泥指出，大陸西南重慶、長三角地區，8月洪災雖有趨緩，但部分基建、民間建築工程仍受到影響，部分水泥廠出貨受限，導致營收減少。
大陸市場的營收已占亞泥整體營運七成以上；亞泥指出，華中部分地區在8月仍有水患，部分廠區的出貨減少，直接造成貢獻度的下滑。
今年8月，國內中南部接連大雨，台、亞泥指出，無論是公共工程及民間建築，施工都有受到一些影響，8月國內水泥發貨量有微幅減少。
台、亞泥指出，在大陸洪雨已消退下、加上進入傳統旺季，9月開始，大陸各地區的水泥價格已陸續調漲。
在各水泥廠庫存水位逐漸下滑，第四季又是基建、民間建築工程的趕工旺季，需求快速回升下，台、亞泥認為，大陸水泥市場第四季的行情必定是「價漲量增」，預期會是今年營運最旺的一季。
至於國內市場，台、亞泥指出，第四季一向是傳統旺季，加上國內水泥、預拌混凝土今年以來的價量持穩在高檔，這對第四季的營運衝上高峰有推動助力。
(工商 )
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