台商回流科技廠辦建案增加、政府加碼前瞻計畫，公共工程預算多、房地產市場景氣回溫，民間建案增加，讓達欣工（2535）、根基（2546）、建國工程（5515）8月的營收年增率都超過2成以上，市場指出，達欣工、根基、建國工程今年的在建工程金額都是近十年來的新高，今年的整體營收預期會是近五年來最好的一年。

達欣工8月營收12.15億元，是20年以來的單月新高。目前握有超過350億元在建未入帳的工程案量，有利第四季營收持續站在成長軌道。

達欣工累計今年1-8月營收已近百億元，在進入年底工程入帳高峰下，市場預期，達欣工今年全年的營收，有機會挑戰2013年151.5億元的歷史新高。

在手案量規模成長及工程營運投入，根基8月營收13.38億元，創同期新高，年成長率94.81％。

新店區寶高智慧產業園區統包工程、台積電南科十八廠三期新建工程等科技廠辦案的成長；集團企業冠德建設房地產建案的增加。市場預期，根基今年的在建工程案量金額將超過400億元，會是近十年來的高點。

廠辦及公宅工程投入提昇，建國工程近三年來，每年在建工程都保持在200億元以上，在手中工滿滿，讓今年8月營收5.92億元，年成長65.29％。

建國工程指出，目前手中在建工程是以4：3：3，房地產工程、公共工程、科技廠辦的比例分配。

由於工程案量增多，又可選擇利潤較高的工程，市場預估，建國工程今年的獲利，應創近十幾年以來新高。

(工商 )