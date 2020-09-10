總統府前發言人丁允恭驚爆在任職高雄新聞局長期間，劈腿、逼墮胎等渣男行為，甚至把局長辦公室當砲房，直接在辦公桌開戰。消息曝光，高雄市前新聞局長王淺秋驚呼「真是太噁心了」。然而網紅律師林智群卻在臉書發文，指王明明在鳳山辦公室上班，卻靠腰丁上班過的四維辦公室噁心很奇怪，「明明不干你的事還要趁機踩一腳」。眾多網友難以認同林智群說法，紛紛留言砲轟「民進黨射出來的都是香的」、「辦公室當炮房還能振振有辭」、「難怪韓國瑜的愛情摩天輪被笑死，人家早就搞了性愛辦公室了好嗎」。

總統府前發言人丁允恭遭前女友向週刊爆料，在任職高雄新聞局長期間劈腿、逼墮胎，還要求她穿短裙、網襪進局長辦公室跟他做愛，讓前女友感覺「自己有如妓女」。高雄市前新聞局長王淺秋聽聞這個消息，忍不住在臉書驚呼：「我的媽呀！立刻想到我也用了那個辦公室一段時間，後面有一間有床的休息室，當時一踏進那空間就覺得裏頭有濃濃的陳年煙味還有霉味，現在才知道原來還有這一味！真是太噁心了」。

對此，律師林智群9日在臉書發文：「當然在辦公室辦事不對，可是說太噁心也很奇怪，正常人應該會把原本床鋪或被套換掉，換掉後還會覺得噁心嗎？大家去住飯店，哪個床之前沒人在上面辦事過的？⋯⋯當然如果王局長沒換床鋪、被套，就使用，那是有資格說很噁心」。

如此說法讓眾多網友難以接受，紛紛砲轟「民進黨射出來的都是香的我知道，記得拿來敷臉喔」、「確實下次建議去律師事務所嘿嘿一下」、「私事請私下辦，在局長室本來就不應該，講噁心只是剛好而已吧（女性觀點）」；

「還是你認為如果有律師在事務所上班時間亂搞，只要有換被單床單就不噁心？」、「這樣的人材放總統府服務總統很適才適所，因為這種小事辭職真是可惜了」「難怪韓國瑜的愛情摩天輪被笑死，人家早就搞了性愛辦公室了好嗎」。

(中時新聞網)