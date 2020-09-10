口罩國家隊再爆醫療口罩被混充，豪品公司從大陸進口近千萬片非醫用口罩，冒充醫用口罩銷售，已有兩百多萬片流入市面。食藥署坦承，過去針對醫用口罩的稽核，並未針對「冒充醫用口罩的違規樣態」進行稽查，主要稽核項目都是工廠生產作業是否按照GMP流程。現在陸續爆發加利、豪品魚目混珠事件，食藥署未來將針對這類的違規樣態加強稽查。

食藥署品質監督管理組科長李思鈺表示，食藥署針對實名制口罩廠都有進行不定期檢查，發現缺失時，會請他們做矯正預防。關於豪品，上次的不定期檢查在今年7月，當時豪品有製造紀錄、進出貨紀錄未及時填寫的情況，後續都有補上改善措施。

但李思鈺坦言，過去不定期稽核醫用口罩，並未針對「冒充醫用口罩的違規樣態」做稽查，主要是查工廠生產作業有沒有按照GMP流程。

對於豪品將大陸製非醫用口罩當作台灣製醫用口罩出售，李思鈺表示，將依據《藥事法》要求下架回收；進一步作出什麼裁罰，目前還在研擬，確定後會以最快速度請彰化縣衛生局執行。

至於豪品口罩退換貨，根據《消保法》規定，食藥署會請廠商提供相關管道。目前沒有發現其他廠商有把非醫用口罩混充醫用口罩的相同事跡。

(中時新聞網)