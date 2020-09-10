上海市政府新聞辦公室官方微博《上海發布》今（10）日發布訊息稱，上海市新冠肺炎疫情防控領導小組辦公室決定，自本周六（9／12）零時起，上海市將對目的地為蘇浙皖（江蘇、浙江、安徽）三省的入境人員，實行「3＋11」隔離轉運措施。也就是對目的地為蘇浙皖三省的入境人員，在上海集中隔離3天後，閉環轉運至當地，繼續集中隔離11天。

報導指出，上海入境人員即在定點隔離的第4天，由三省安排專人專車將符合轉運要求的相關人員，從隔離點閉環轉運至三省目的地，繼續實施後續健康觀察至14天期滿。

對於在上海期間出現異常情況的（核酸或抗體陽性、有症狀的、密切接觸者等），按照原有流程在上海排查診治或集中隔離醫學觀察14天。

對目的地為上海市的入境人員，仍實施有條件的「7天集中＋7天居家」隔離措施；對滬蘇浙皖以外的入境人員，仍按現有做法一律在滬集中隔離14天。

(旺報 )