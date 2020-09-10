藥局門口公告寫著「盒裝兒童到貨了」，雖看的出是口罩，但也讓不少網友笑翻，歪樓表示自己也要去買。(圖擷取自爆廢公社)

許多藥局會在門口貼出公告，表示店內口罩的存貨量。今(10)日就有網友貼出一張藥局門口公告，寫著7字「盒裝兒童到貨了」，讓他笑翻的說「小孩問我她怎麼來的，我說去藥局買的」貼文發出後網友也紛紛笑翻表示，「可以退貨嗎？」

原PO在臉書社團中貼出一張藥局門口的照片寫著，盒裝兒童到貨了，剩26盒。疑似是店員太忙碌，少寫了「口罩」2字，才會鬧出這個烏龍，也讓原PO笑翻並幽默的說，自己小孩問他是怎麼來的，「我說去藥局買的。」

貼文發出後底下網友也紛紛跟著歪樓，「請問一盒幾個兒童 可以散買嗎？」、「想請問有沒有獨立包裝的？」、「在哪？我也要買」、「請給我兩盒女的」更有幽默的網友表示，「有退貨服務嗎？」、「有鑑賞期嗎」、「可宅配嗎？」、

另外也有網友分享，自己兒時跟爸爸表示想要一個弟弟陪伴，爸爸告訴他：「明天帶你去便利商店，那邊有賣。」隔天爸爸履行承諾，帶他到便利商店，但繞了一圈他卻沒發現，於是問爸爸弟弟在哪？沒想到爸爸竟回「嘖，怎麼這樣，昨天還看到好多個，可能賣完了，後天再來看看好。」就這樣，他一路被爸爸哄到了幼稚園，讓不少網友笑翻。

(中時新聞網)