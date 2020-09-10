大陸解放軍近期在黃、渤海一代進行軍演，但台海周邊情勢也沒因此穩定，國防部昨表示，上午有超過20架中共解放軍SU-30、殲10等多型戰機，搭配反潛機分批次飛進我方西南防空識別區，甚至傳出派多艘海軍作戰艦包圍東沙島「雷達上的光點幾乎把東沙島團團包圍」。對此。前海軍新江艦長呂施禮也給出分析結果。

國防部今天也發出新聞稿證實，今早共軍再派共機蘇愷30、運八等多型機，進入西南空域防空識別區活動，我空軍派遣空中兵力嚴密監控、應對。

對於解放軍頻繁擾台，昨天戰管雷達光點，一度團團包圍、布滿整個東沙島周圍，情勢高度危機，據指出，參謀總長黃曙光上將昨天進入衡山指揮所坐鎮。

國軍則派出E2T預警機、各式主戰機、軍艦，甚至美軍的EP-8電偵機，都同時出現在東沙周圍。

前海軍新江艦長，海軍官校教官呂禮詩分析，如果是海上民兵，因為船速不如軍艦、會提早出發，這種大規模的海上集結很難不被衛星及來往於南海的美軍海上巡邏機發現。但如果空中兵力有運八（九）隨行，就不能不考慮「電子攻擊」（Electronic Attack, EA）的可能性。

呂禮詩說，媒體報導稱「雷達上的光點幾乎把東沙島團團包圍」的描述，極可能是「脈衝調變干擾」（pulse-modulated jamming）。因解放軍目前具有電子攻擊的除了運八干擾機外，在各型戰機加掛電戰筴艙後，也可以進行伴隨式（escort Jamming, EJ）或旁立式（stand-off jamming, SOJ）；此外，無人機是否也有可能為之，亦必須一併考量。

(中時新聞網)