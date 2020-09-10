台灣最會賺錢的金控-富邦金(2881)，8月自結稅後淨利132.71億元，較去年同期大幅成長84%，累計今年前8月稅後淨利640億元，較去年同期成長29%，每股盈餘(EPS)為5.97元；8月稅後淨利、累計前8月稅後淨利及EPS，三創同期歷史新高！

富邦人壽2020年8月稅後淨利為99.1億元，較去年同期大幅成長131%，累計前8月稅後淨利430.58億元，較去年同期成長68%，主要受惠於穩健的投資績效。今年前8月初年度保費收入（First Year Premium）達846億元，總保費收入（Total Premium）為3744億元。

台北富邦銀行2020年8月稅後淨利17.89億元，淨利息收益維持穩定。累計前8月稅後淨利139.09億元。北富銀2020年8月底逾放比率為0.18%，備抵呆帳覆蓋率為728%。

富邦產險2020年8月稅後淨利6.76億元，較去年同期成長69%。累計前8月稅後淨利38.36億元，較去年同期成長16%。承保業務及投資績效皆維持良好，累計前8月簽單保費收入較去年同期成長7%，持續蟬聯產險市場龍頭地位。

富邦證券2020年8月稅後淨利5.47億元，較去年同期大幅成長106%，獲利成長主要受惠於經紀業務及資本利得成長帶動。累計前8月稅後淨利為28.31億元，較去年同期成長38%。

富邦華一2020年前8月獲利成長強勁，稅後淨利達新台幣15億元，較去年同期成長52%，主要受惠於淨利息收入帶動。

(時報資訊)