遊戲股陸續公布8月營收，在暑假加持下，智冠(5478)、宇峻(3546)、歐買尬(3687)、橘子(6180)等都呈現成長表現，遊戲股王鈊象(3293)海外市場持續挹注，營收年增5成最亮眼。

智冠8月合併營收5.75億元，年增19％，適逢暑假，智冠通路合作遊戲紛紛舉辦行銷活動，加上子公司多款遊戲推出改版帶動，前8月累計合併營收49.41億元，較去年同期成長31％。

智冠子公司遊戲新幹線與宇峻聯合發行手遊《三國群英傳M》，8月迎來上市半周年慶典，開放「超級世界王－呂布」及多項福利活動吸引玩家參與，而遊戲現正舉辦的大型軍團賽事「百萬獎金爭霸賽」也即將在本周末進行12強複賽，帶來更加緊密的遊戲互動體驗。除了遊戲新幹線表現穩定外，開發商宇峻8月持續成長，單月營收1.25億元，年增12.3％，累計前8月營收10.67億元，年增51.61％。

歐買尬8月營收1.15億元，年增33.83％，累計前8月營收8.31億元，年增21.79％。歐買尬8月13日推出全新IP策略型手機遊戲《進擊吧！三國2》，遊戲在封測期間，即連續一周攻占iOS策略遊戲下載排行前10名，正式上市後，登上iOS策略遊戲第3名，也挹注公司營收持續來到今年最高。

橘子8月營收8.5億元，年增8.0％，主要《天堂M》、《新楓之谷》推出多檔行銷活動，挹注8月份營收；累計前8月營收75.8億元，年增17.2％。橘子旗下樂利針對越南市場而成立的電商平台「挑挑ttCHOICE」於8月開站，並參與「2020台灣跨境電商博覽會」接觸潛在合作夥伴，亦協助代營運品牌加入Lazada、Tiki及蝦皮等東南亞電商平台，加速佈局東南亞跨境電商市場。

鈊象8月營收7.35億元，月減2.5％，年增50.2％，為歷史次高，主要北美今年中旬以來線上博弈IP授權貢獻力道加大，單月稅前淨利達到3.79億元，僅次於7月，創歷史次高，每股稅前盈餘5.38元。

(時報資訊)