華晶科(3059)經過多年轉型，將產品從數位相機轉至手機、車載、醫療、物聯網及安控等領域，隨著轉型成果顯現，第2季合併毛利率拉升至25.99%單季新高，華晶科董事長夏汝文表示，雖然公司與客戶間新案開發進度略受新冠肺炎疫情影響，但因公司醫療等產品需求強勁，整體影響並不大，下半年營運審慎樂觀，華晶科財務處長陳矢學則表示，今年第4季到明年第1季業績可望看到爆發力。

華晶科今天下午舉行線上法說會，華晶科近幾年以「The Eyes for AIoT」為核心逐步轉型，將產品從過去的數位相機轉至手機、車載、醫療、物聯網及安控等領域，其中醫療產品受到新冠肺炎疫情檢測需求強勁帶動，訂單相當強勁，業績表現不俗。

夏汝文表示，華晶科目前醫療產品已不是血糖儀之類的產品，而是以自身光學技術及鏡頭生產的拋棄式內視鏡醫療產品，如：支氣管鏡、咽喉鏡、十二指腸鏡、腸胃鏡等，其中支氣管鏡、咽喉鏡已在出貨，十二指腸鏡也在小量出貨中，腸胃鏡則在開發中，目前公司是客戶主要供應商，今年因新冠肺炎疫情，拋棄式醫療內視鏡需求強勁，成為公司業績成長重要動能。

在ISP部分，夏汝文表示，ISP是一個概念，可以應用在手機如：LDC(Lens Distortion Correction)鏡頭畸變校正、AIoT影像處理及NB，其中手機部分，公司做了很多年，目前除了三星及華為自製且不外賣，其他公司都沒有這樣技術，ISP是華晶科的核心技術，且我們是開放的第三方公司，有許多手機廠在洽談合作，過去大家不太重視影像處理這一塊，現在因遠距工作及線上教學需求開始變大，預計明年會看到比較明顯的增長。

就產品別來看，今年上半年OEM佔華晶科營收比重從去年同期的35%降至34%，醫療產品佔比從去年同期的32%上升至33%，車用從去年同期的9%上升至14%，ISP從去年同期的7%上升至9%，Camera佔比則由去年同期的17%降至10%。

轉型成果逐漸顯現，也反應在華晶科毛利率及獲利，華晶科第2季合併毛利率拉升至25.99%，創下單季新高，單季稅後盈餘為5035萬元，年成長1.7倍，單季每股盈餘為0.19元，累計上半年稅後盈餘為8181萬元，年成長82.65%，每股盈餘為0.31元，累計前8月合併營收為36.94億元,年減14.37%。。

展望下半年，陳矢學表示，從現在到明年上半年，很多新案開始發酵，審慎樂觀看待下半年營運，預估今年第4季到明年第1季會看到業績爆發力。

(時報資訊)