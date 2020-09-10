◎防陸製口罩混充 MIT鋼印17日上路

加利偽造MIT標章口罩風波越演越烈，食藥署今天預告，將依藥事法第75條第1項第8款，要求國內所生產的醫用口罩自9月17日起，必須以鋼印於口罩本體上標示MD（Medical Device）及「Made In Taiwan」字樣，若是9月16日前無法依法進行標示者，要在今年12月17日前回收市售品。

◎臺灣豬識別標章徵選 總獎金逾27萬元

含萊克多巴胺美豬明年將開放進口，為加強區隔國產與進口豬肉，並鼓勵餐飲通路及店家以國產豬肉為食材，中央畜產會舉辦「臺灣豬識別標章」徵選暨網路票選活動，預定9月底選出，總獎金逾27萬元，消費者屆時也只要認明標章，即可安心享用店家販售的國產豬肉或相關料理。

◎家長送小孩上學 竟遭人伏擊敲頭

北市1名家長10日上午8時45分載送小孩前往幼兒園時，在民和街一帶，遭另1男子空手伏擊，造成這名家長頭部受傷，經送醫治療後已無大礙，該名家長隨後向警方報案，全案正由萬華分局調查中。

◎雀巢推韓國進口杯裝咖啡 用舌尖偽出國

為搶攻產值龐大被稱為「黑金」的咖啡商機，並看好韓系咖啡流行趨勢及當下台灣人想出國的渴望，全球知名食品商雀巢（Nestle）宣布特別引進韓國原裝杯裝咖啡，讓國人以舌尖偽出國。迎合台灣人的口味，引進卡布奇諾和焦糖瑪奇朵兩款熱銷風味，夠「韓」的包裝拿著就是「食尚icon」。即日起獨家在7-ELEVEN限量上市，另有嘗鮮優惠價，標榜用咖啡品味韓式浪漫。

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(中時新聞網)