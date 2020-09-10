中秋挑禮我們通常先想到送廣式月餅、鳳梨酥等，今年特別不一樣，受疫情影響，國人開始注重飲食，訴求健康養生。豆府餐飲集團於中秋節前夕，推出2大送禮新選擇─「手工蛋捲禮盒」、「人蔘雞湯禮盒」。業者表示，「主打自然味的蛋捲禮盒，採用紐西蘭安佳奶油、澳洲日曬海鹽，還有37％蛋含量，口味有2種頗具特色；以養生溫補為送禮情意，推出韓式經典湯品—人蔘雞湯，提供消費者不一樣的選項。」

至於「手工蛋捲禮盒」有2種口味，而「豆腐亞麻蛋捲」堪稱蛋捲市場上最獵奇口味，創意源自招牌嫩豆腐煲，新鮮的蛋液與嫩豆腐以完美比例結合，再加入亞麻仁，醇濃蛋香勾勒出清雅豆香；經典「韓國海苔蛋捲」則是直接包上道地韓國海苔，經過高溫手工烘烤，鹹香、多層次的口感，讓大人、小孩都愛不釋口，原價498元，中秋限定優惠每盒只要398元，現買現省100元。

「手工蛋捲禮盒」有2種口味—豆腐亞麻蛋捲、韓國海苔蛋捲。（豆府餐飲集團提供）

除了蛋捲禮盒，業者推出「人蔘雞湯禮盒」，以人蔘與新鮮嫩雞腿熬出的美味，不但蔘香四溢，濃郁的湯頭入口還有回甘滋味，只要簡單加熱即可食用，原價598元的人蔘雞湯禮盒，中秋限定優惠468元，500元有找即可入手。

(中時 )