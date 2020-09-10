尹馨劇中無法走出喪子之痛與自責。（故事工廠提供）

謝瓊煖再度飾演「李媽媽」。（故事工廠提供）

舞台劇《我們與惡的距離》進行總彩排。（故事工廠提供）

故事工廠舞台劇《我們與惡的距離》全民公投劇場版改編自同名電視劇，9月11日起於城市舞台展開一連三天的首演，尹馨、狄志杰、謝瓊煖、吳定謙、房思瑜、陳志強、吳怡霈、李劭婕、楊銘威等全體演員10日都參與彩排記者會。大病初癒的尹馨在《與惡》舞台劇飾演霸氣新聞部長官「宋喬安」，她坦言排演期間曾經壓力大、身體虛到一回家直接倒在鞋櫃玄關起不來，躺在地上一個多小時，邊躺著放空邊滑手機。

她坦言男友「阿中」張承中也有幫自己和朋友買票看首演，覺得這也是「愛與支持的一部分」。被問男友是否有為她煲湯、補身體？「不是每個男生都會下廚，但我有什麼需要他協助的，他都會幫忙」，她舉例有一天她真的很累，就請他是否可以在工作之餘開車接送，平常工作她都喜歡自己開車，拍戲完開車，對她來說是很愉快、放空、放鬆的「降檔」回到自己的過程。

她數月前才因腫瘤切除右腎，身體元氣大傷，男友是否心疼她急於復工勞心勞力？「他是比較會支持別人的人，不會左右我。他應該也滿理解我作為演員的心情，特別是從醫院出來之後，會感覺『哇！好像獲得再活一次的機會』！他應該也懂我這種感覺」。且她這期間還當了台北電影節決審評審，「從醫院出來之後，對工作突然變得很積極，覺得每天要充實地好好活著，要把時間花在工作領域的每一塊」，她說目前已不再需要複診追蹤，現在算是健康的人，飲食也不用調整，之前容易覺得疲憊，但愈接近演出的這一週反而變正常了！

被問演《與惡》之後對婚姻、感情觀有沒有改變？尹馨說，劇中宋喬安角色跟她本人完全不一樣，「喬安會一直鑽牛角尖、不原諒。我反而不願意卡在困難、傷痛以及負面情緒裡面 ，我不覺得人生應該要花這麼長的時間糾結，要找方法越過，不行的話就把它結束、往前走！宋喬安的婚姻觀是我很害怕的，不可能在我身上發生！」至於是否與另一半討論過婚姻？她嬌笑說：「還沒！順其自然！」

此次舞台劇最大亮點之一，是由觀眾現場公投，來決定舞台劇的四種不同結局。尹馨也坦言隨著首演時間逼近開始失眠，直喊：「這次在舞台上進行公投決定結局，實在是太大膽了！」她說：「每一次投完票就往截然不同的路線走去，但是宋喬安的結局是往兩種不同的風格走，非常挑戰！」但她雖失眠，但認為隨著演出時間到來，體力好像恢復到之前，「在排練時候會瞬間覺得體力虛弱，像氣球一樣虛掉。」她笑說自己被形容每天「茹毛飲血」，因為每天進劇場前就喝紅色的養生飲補血，還會補充B群、滴雞精、蜆精等，吳定謙就打趣說她是「行動中藥鋪」。

入圍本屆金鐘獎最佳女配角獎謝瓊煖，在《與惡》電視劇與舞台劇都飾演賺人熱淚的「李媽媽」，被問壓力大嗎？她坦言自己其實如履薄冰，雖然演過電視劇對於角色已經較有概念，但讀本時就覺得應該要放下，尤其知道竟然要準備四種不同版本結局時，會有不同的人生際遇和結局，一度後悔接了這部戲。她也透露，「有一個版本我還可以外出幫大家跑腿買買東西再回來！」且有一個特別彩蛋版的結局，她不僅飾演李媽媽，還會有一個新的角色，但就端看每一次觀眾投票的結果。

(中時 )