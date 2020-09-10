經濟部進一步追查大量進口陸製口罩的台灣口罩廠後，今再揪出口罩廠「豪品國際實業股份有限公司」將大陸製的非醫用、立體口罩，用「新盒」包裝成為台灣製、醫用口罩在市面上販售。經濟部部長王美花表示，貿易局10日將正式公告，從16日開始從國外進口醫用、非醫用口罩都必須申請輸入許可。

據了解，豪品公司為後期加入口罩國家隊的一員，每日供給實名制的產能約1萬片。王美花指出，這陣子口罩進口的情況確實比較多，在加利科技的事件之後，經濟部也組成團隊去調查，發現在有徵用的廠商裡面，也有廠商出現大量進口陸製口罩的情況。

王美花表示，經濟部團隊去豪品實地調查，發現他現場的機器是製作平面口罩的，但在市面上卻看到豪品有販售立體、醫用口罩，甚至還標榜台灣製造，「這一點很可疑」，因此將這情況移送檢調後續進行調查，揪出豪品進口大陸製的立體、非醫用口罩後，在台灣改以「醫用、台灣製」的盒裝來銷售。

王美花強調，從7月開始，從中國進口口罩的數量一直在增加，光是8月就進來8,000多萬片，「進口醫用、非醫用口罩上都沒有關係，只是第一時間要標示清楚，不要讓大家買錯」。

為管控進口口罩的流向，王美花指出，貿易局最快今將正式公告，對所有進口口罩，不論醫用、非醫用都要申請輸入許可，這目的是在掌握流向，也會要求進口廠商每週都要回報流向，「不可以把非醫用口罩進口進來之後，偽標成台灣的醫用口罩」。至於現在流通在市面上的口罩，她也強調，會繼續嚴查。

(工商 )