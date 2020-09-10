為加強區隔國產與進口豬肉，並鼓勵餐飲通路及店家以國產豬肉為食材，財團法人中央畜產會特舉辦「台灣豬識別標章」徵選暨網路票選活動，預定9月底選出後，受理店家申請放置或張貼，消費者屆時也只要認明標章，即可安心享用店家販售的正港國產豬肉或相關料理。有意參賽者，請速速上網報名，逾27萬元總獎金，等著設計好手們來拿！

本活動採網路報名（網址：https://taiwanpork.coa.gov.tw），參賽者須上網報名，同時將作品原始檔、著作權授權同意書及200字以內創作理念說明上傳，作品設計主軸須有效傳達「台灣豬」新鮮、優質、衛生與安全之形象訊息。收件自9月11日上午10時至9月17日下午6時前截止，主辦單位中央畜產會將初審18件作品入圍，由評審委員進行複審（成績占70％），並加計網路票選成績（占30％），前3名各可獲得10萬、6萬、3萬元獎金，另佳作6名，獎金各1萬元，網路人氣獎5名，獎金各5千元，另未獲獎但通過初審者，均可獲得市價1千元之優質畜產品乙份。「台灣豬識別標章」徵選暨網路票選辦法詳見活動官網。

含萊克多巴胺美豬明年將開放進口，雖相關部會陸續公布不同部位進口豬肉萊劑殘留容許量、強制標示豬肉產地及查核、處罰機制等，部分民眾仍擔心無法由豬肉外觀或料理加工成品辨識國產或進口。而近年來，民眾食安意識增強，簡明、又易識別的標章成為消費選擇最便利的工具之一，因此，中央畜產會承產業需求，決趁勢推動台灣豬的識別標章，讓全國民眾看到標章，就知道店家百分之百使用國產豬，進而安心消費；中央畜產會並表示，標章徵選結果出爐後，會加強宣導和推廣，鼓勵店家與民眾多多使用優質、新鮮又安全的國產豬肉，並落實市場區隔。

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