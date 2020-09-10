日本伴手禮企業紅馬集團股份有限公司（紅馬，2928）公告8月合併營收為約3.2億元，較上個月減少約9％，累計1-8月合併營收為約新台幣36.5億元，較去年同期成長約5％。

展望後市，由第四季是故鄉納稅業務傳統旺季，在「Furusato 360」平台合作夥伴持續增加、回禮品曝光度持續提升、推出自治體客製化服務下，維持高成長動能無虞。此外，紅馬的地方創生相關事業─產地直送電商平台「OWL」，目前除了拓展餐廳及通路商等企業用戶外，個人消費用戶數量也有顯著的成長，公司將依計畫持續拓展生產者與消費者的會員人數，以打造穩健的事業基盤。伴手禮業務方面，考量疫情尚未緩和前，日本民眾旅遊意願降低，公司將持續強化網路商城、企業送禮等多元銷售管道，並加速集團的企業轉型及數位轉型，以提早建構更高獲利率的盈利模式，達到中長期營運成長的目標。

紅馬表示，伴手禮業務仍受新冠肺炎疫情衝擊影響，故鄉納稅業務則維持高成長，累計前8月故鄉納稅收入年增幅達約68％。公司預期在故鄉納稅回禮曝光度及平台合作夥伴持續增加下，故鄉納稅業務的成長趨勢可望維持，目前傳統伴手禮業務亦已有可行的替代方案。

紅馬表示，公司故鄉納稅B2B平台「Furusato 360」目前已與日本第一大電商網站—樂天（Rakuten）、日本主要故鄉納稅入口網站－FURUNAVI等13個以上入口網站共同推廣故鄉納稅業務，下半年將持續增加簽約自治體回禮的入口網站刊登數，並開拓更多平台合作夥伴，尋求與電商、電信、航空等其他產業進行異業結盟，以持續拓展故鄉納稅業務，期待維持現有的高成長動能。

在伴手禮業務部份，紅馬今年在日本國內外旅遊幾近全面停擺下，較去年同期減少約5成，優於原先預期，主要在於公司積極拓展的利基型伴手禮電商業務有成，其中公司3月份開始加強日本政府所主導的「次世代住宅POINT」網站，銷售高單價的家電及日常用品等，截至8月底次世代網站的營收貢獻逾10億日圓。

(工商 )