為了讓消費者清楚識別國產豬與進口豬，農委會將推統一台灣國產豬標章，主委陳吉仲10日指出，將啟動公開徵選，預計9月底完成徵選、11月開放申請、12月試辦，盼明年1月起看到標章就能知道店家使用的是國產豬。

由於明年含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬將進口台灣，有豬農憂心進口豬會混入「廚餘」餵國產豬，風險會更高。陳吉仲明確指出，「完全不會受影響。」也就是說，國產豬吃到混有瘦肉精美豬的廚餘，不會因此變成瘦肉精豬。

陳吉仲10日出席第一屆幸福農村金推獎頒獎典禮，會後接受媒體訪問時，針對「瘦肉精」美豬混入廚餘一事指出，「瘦肉精」美豬內臟即使跑到廚餘，也是經過蒸煮後才會給國產豬吃，所以，「完全不會受影響」，他還說，是有完整科學，會透過「科學依據」再跟外界說明。

為了明確區別國產豬與進口豬，農委會推動的台灣國產豬標章，陳吉仲指出，將公開徵選，之後也會有嚴謹的評選、網路票選活動，並預計9月底完成標章、10月完成系統查核等工作，然而，11月開放店家申請、12月試辦。陳吉仲強調，農委會負責所有相關的查核跟溯源工作來確保消費者權益，也能對產業帶來正面效益。

(工商 )