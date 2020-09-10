今(11)日上午10時立法院長游錫堃在洪慈庸顧問、秘書處吳慧玲處長陪同下，會見社團法人中華民國記帳及報稅代理人公會全國聯合會洪明賢理事長一行11人，並承諾代為轉達公會的修法訴求。

游錫堃首先表達歡迎來自各縣市的幹部，並請來賓暢所欲言，洪明賢理事長隨即請蕭淑芳副理事長代表公會就國家洗錢防制法對其產業的衝擊和影響提出建言。蕭淑芳理事長表示，在洗錢防制國家風險評估上，記帳業是被列為低度風險的行業，業者僅以會計憑證為客戶進行登帳工作，實務上無法得知客戶金流。但現在財政部卻將責任加諸於業者身上，似乎違反了原先立法時僅將記帳業者視為守門人的精神，除使記帳士工作量大增外，對於國家洗錢防制並無實際助益。

游錫堃表示，法律觀念上注重權責相符，但現階段洗錢防制相關法律如果在分工實務上產生問題，使得記帳業者有責無權，若因此產生法律糾紛，雖然法庭上攻防未必就對業者不利，還是建議公會可以將認為不合理的法條提出書面說明，他承諾會轉達給委員們，協請行政部門參酌或提案修正，以維護記帳業者權益。

雙方隨後就會務發展、國家洗錢防制等議題進一步交換意見。雙方晤談約40分鐘，進行大合照並於10時40分結束。

(中時 )