新娘是不是處女，竟是會「動搖婚姻根本」的一個問題，法國政府9日討論《反對分裂法案》，這項法案主要是制定「反伊斯蘭分離主義」計畫，其中法案提倡「立法禁止開具處女證明」條款引起爭議，支持與反對的聲浪，難分軒輊，但法國總統艾曼紐·馬克宏，曾公開表態「在法蘭西共和國，不能要求女性是處女才能結婚，絕不允許宗教淩駕於法律之上」。

看似開放的歐洲國家，仍存有宗教上的「處女情結」，雖然2003年，《法國醫生協會》曾呼籲醫生不要開立「毫無醫療效用、侵犯女性尊嚴」的證明，《國家婦產科醫生協會》更直接要求禁止開立處女證明，同時對涉事的醫生做出刑事處罰；但內政部長達爾馬寧近日坦承，「法國至今還有醫生開立具處女證明，一般情況是在宗教婚禮上，以此證明新娘是完璧」。

《反對分裂法案》掀起民眾熱議，支持的民眾認為，這種證明是對女性的侮辱；反對者則表示，應該尊重宗教習俗。根據外媒報導，聯合國婦女署、人權事務辦事處、以及世衛組織，曾呼籲禁止處女檢測，強調「處女」是一種性別歧視。法國公民事務部長代表夏帕女士坦言，「法國早該透過立法，對這種行為追究法律責任」。

這項法案若是通過，開立證明的醫生會面臨刑事處罰，一名婦產科醫生阿戴姆受訪時表示，法案只是「治標不治本」，唯一能改變現狀的方法是「教育」，必須教育男性、母親們，別再把女孩當作「家庭櫥窗」來展示，阿戴姆暗諷「國會大張旗鼓為處女膜立法，只會顯得法國好像沒更重要的問題需要解決」。

(中時新聞網)