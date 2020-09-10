台中市議員謝志忠（左）也是豐原區體育會羽球委員會主委致贈合作金庫銀行董事長雷仲達（右一）水晶紀念座。（王文吉攝）

合作金庫銀行捐贈百萬元球具，嘉惠台中9所學校，其中90支名牌球拍每支7000元。（王文吉攝）

台中9所學校校長率校隊參加合作金庫銀行捐贈球具儀式，回贈流程獨漏2校，讓校長尷尬陪坐。（王文吉攝）

合作金庫銀行捐贈球具儀式疑因溝通問題，部分學校沒有準備感謝狀，校長尷尬陪坐。（王文吉攝）

校長被銀行當空氣？台中9所學校校長9日出席合作金庫銀行捐贈球具儀式，疑因溝通問題，2所校長空手出席，尷尬陪坐台上，見證回贈流程。南陽國小校長楊朝銘表示，事前再三確認流程「沒有回贈感謝狀」，不料竟被獨漏，「我們教導學生飲水思源，校長卻無法以身作則」，出席捐贈活動第一次感到尷尬與羞辱。

合作金庫銀行9日在新社國小舉辦球具捐贈儀式，西苑高中等9校校長率校隊參加，並逐一回贈感謝狀及伴手禮，大鵬國小有學生手作感謝卡寫著滿滿的心意，台中市體育總會羽球委員會回贈水晶座，新社農會也致贈首露禮盒，儀式略嫌冗長，但回贈流程獨漏南陽國小及西苑高中。

南陽國小校長楊朝銘坐在台上臉色鐵青，事後表示，同仁再三確認流程，對方均表示不用感謝狀，沒想到現場竟有回贈流程，他校也早有準備，「我們一再教導學生飲水思源，孩子坐在台下看，身為校長無法以身作則，如何為人師表？」代表學校出席捐贈活動，第一次感到非常尷尬與羞辱，楊朝銘還氣到退回球具。

西苑高中也沒有準備感謝狀，校長吳茂林說，自己原本有事無法出席，後來時間喬出來，就親自參加，可能太過臨時，同仁因此來不及準備，相信主辦單位不是故意不尊重。

其他學校職員說，許多新人辦婚宴也會告知受邀者不受禮金，但是現場還是收啊！可能主辦單位客套告知校方「不用這麼麻煩」，但既然有學校有備而來，為避免失禮，現場臨時安插流程，導致空手到場的校長尷尬陪坐。

對此合作金庫專員李維仁解釋，致贈流程有安排3個單位代表回贈，但大鵬國小帶來學生手作卡片，臨時安插上台，其他學校得知後也紛紛表達意願回贈感謝狀，以致流程大亂；對於其中2校校長尷尬陪坐，覺得很失禮，當天下午就到學校當面致歉，球具也欣然接受。

(中時 )