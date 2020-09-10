11歲男童遭家人責罵後，騎腳踏車負氣離家，結果迷路，但記不起自己家住址，國光派出所員警，透過戶政系統，查出其住家。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

中市大里區一名11歲男童，遭家人責備後負氣騎腳踏車離家，不料卻迷路了，中市警局霧峰分局國光派出所員警10日凌晨巡邏時，發現該男童在仁愛醫院旁，狀似徬徨無助，也講不清楚自己住哪裡，幸經電腦系統查詢出住家，警方連人帶車，將其送回家。

台中市警局霧峰分局國光派出所員警張哲瑋、陳冠甫10日凌晨巡邏時，發現一男童呆坐在大里區東榮路仁愛醫院旁街道上，且臉上透露著驚恐，員警趨前詢問，原來男童被媽媽罵後，騎著腳踏車負氣離家，不料越騎越遠，終至迷路，心裡很害怕。

但員警詢問男童，只知姓田11歲，但對自己家的住址則背不出來，員警改用他的名字查詢戶政系統，順利查出田童住家，正當員警將男童連人帶車送回家時，男童母親正焦急的要出門報案，當看到小孩從警車下來，不禁熱淚盈眶，頻頻向警方道謝。

田童母親表示，田童因功課問題，配她罵後才負氣騎腳踏車外出，本來以為田童只在家附近不會騎遠，等到騎氣消後，會自己回來，不料等好久都不見小孩回來，著急的在住家附近尋找，卻不見蹤跡，正準備去派出所報案，就遇到警察載著小孩回來，感謝警方的即時援助與熱心照護。

霧峰分局分局長陳家銘表示，青少年離家問題，要防範於未然，家長需要「有話好好說」，避免傷人的語氣，除了關心孩子課業外，也要關心孩子的生活情況，並給予適當的自由空間，其想法不同時也應該多溝通協調，不要用威權強迫，絕對禁止動手摔東西或是使用暴力。

(中時 )