後來重新上架改成「不足盒者以片數計算」。（翻攝豪品官方網站／吳建輝彰化傳真）

有購買到豪品口罩的陳小姐表示，當初因為到處都買不到，透過友人直接從工廠買到10盒，標榜醫用的兒童口罩，但當時拿到貨時，品質確實比一般口罩國家隊的粗糙，也比較不透氣。（吳建輝攝）

豪品公司開業近20年，旗下擁有多個自主品牌，產品包括乳膠手套、PVC手套、NBR手套、手扒雞手套，以及口罩、手工皂、矽膠等產品，許多醫療院所、工廠等指定使用，也有經營代工包裝、生產等工作，負責人呂錫賓交保後神隱，位在員林市的公司與工廠都大門深鎖，不見蹤影。

據了解，豪品公司是做醫療用手套起家，在地經營20幾年，2003年因為SARS疫情，而開始擴充口罩產線，但因為規模不大，沒有加入第一波口罩國家隊，是第二波才擴產加入，但這次出包並非口罩國家隊的實名制口罩，而是進口非醫用冒充台灣製醫用口罩。

工廠附近熟識豪品老闆呂錫賓的江小姐表示，呂錫賓平時待人和善，還富有愛心，擔任義消十幾年了，這次疫情爆發捐贈許多口罩給警消人員，附近居民也受惠，用優惠價格賣給大家，一個心腸這麼好的人，不知道為什麼會做這種事。

而有購買到豪品口罩的陳小姐表示，當初因為到處都買不到，透過友人直接從工廠買到10盒，標榜醫用的兒童口罩，但當時拿到貨時，品質確實比一般口罩國家隊的粗糙，也比較不透氣，但是沒有辦法，到處都買不到，只好繼續使用。

陳小姐說，現在跟友人也不知道該怎麼辦，因為他們不是在一般通路購買，現在工廠大門深鎖，也沒有人回應，不知道要去哪裡退貨，當時購買5百片才1千元，只是到貨時外箱與內包裝都是簡體字，現在爆發她也很傻眼。

豪品公司稍早在官方網站最新消息處，貼出退貨的公告，但不到10分鐘就將其下架，隨後又改張貼在公司網站首頁，表示即日起只要有購買「Ｈ559活性碳醫用口罩」、「H5707兒童3D醫院口罩」以及「H5738成人3D醫院口罩」，皆可至原購買處辦理退貨。

只是退貨公告原本備註「不足盒者以整合計算」，改成「不足盒者以片數計算」。

(中時 )