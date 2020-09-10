全球航太年會首移師台灣，高市經發局10日在經濟部傳產創新加值中心舉辦，聚集超過50家航太企業參與。（柯宗緯攝）

全球航太年會首移師台灣，高市經發局10日在經濟部傳產創新加值中心舉辦，聚集超過50家航太企業參與。（柯宗緯攝）

高雄近年積極發展航太產業，去年產值高達400億元。全球航太年會10日起首度移師台灣，聚集逾50家航太產業與會。高市經發局長廖泰翔表示，會用「緊緊緊」精神服務，強調對高雄有意義的事，都會努力做，期許當企業後盾，繼續打國際盃。

今美國航太品質評審協會（PRI）總裁David Schutt與金屬研發中心董事長林仁益以視訊方式，簽訂MOU。經發局指出，主要是成立平台，協助航太扣件產業的業者取得認證，才能進入航太產業供應鏈，高雄年產值貢獻度占全台1／3，市府也提供在地廠商免費上認證課程。

廖泰翔則表示，產業轉型為高雄市長陳其邁4大施政優先之一，其中航太產業是產業升級典範，高雄有22家航太廠商，橫跨維修、內裝、機身、引擎零組件和起落架等結構件生產，串起航太產業鏈。

廖泰翔提到，包含波音、空中巴士等國際著名航空企業皆為 NADCAP國際航太和國防工業供應商認證體系）共同體成員，供應商在特殊製程須通過認證。高市府正著手仁武產業園區、橋頭科學園區航太產業招商，鏈結路竹、 岡山、仁武既有供應鏈聚落。

廖泰翔說，大家很好奇，「現在高市府什麼東西會繼續做，什麼不會繼續做？」像航太、PRI、NADCAP等，市府會用力做、努力做、往下做，市府會做最好後盾。

與會的朝宇公司董事長孫得人指出，朝宇為全台首家取得AS9120B（航太物流經銷）及 AS9100（航太製造品質管理系統）雙重認證的單位，去年產值29億，今年因疫情衝擊目標訂在28億。另外，路竹「宇揚航太科技產業園區」正建設中，未來將投入大型客機發動機供應鏈。

(中時 )