竹東國中校長徐華助（左）回贈感謝狀給中華羽協理事長張國祚（右）。（中華羽協提供）

中華羽協於今年5月啟動「109年國高中小羽球獎助計畫」，根據每年全國性羽球團體賽為申請評分依據，遴選16所羽球運動績優學校（國小8所、國中4所及高中4所）頒發獎助，各級學校分別獲贈30到50打YONEX訓練用羽球予以鼓勵，這次活動獎助累計共超過600打訓練用球。

中華羽協的獎助活動獲得校方感謝，大鵬國小校長呂孝修表示：「非常感謝中華羽協推行舉辦獎助贈球活動，大鵬國小未來也將積極培養更多優秀的羽球小選手，讓孩子養成良好健康的運動習慣。」竹東國中校長徐華助校長則說：「很榮幸竹東國中能在全台的比賽中獲獎，非常感謝中華羽協對於基層球隊的支持跟贊助。」

「國高中小羽球獎助計畫」推行期間，中華羽協理事長張國祚率領團隊走訪16所羽球運動績優學校，相互交流、傾聽基層運動發展的需求，也頒贈訓練用球鼓勵學校及小選手們，張國祚補充：「羽協一直以來都非常重視基層的訓練與推展，藉此次「國高中小羽球獎助計畫」來鼓勵在推廣羽球運動上積極努力的學校、選手、教練及家長，期盼大家一起努力持續深耕基層羽球種子，培養更多傑出的羽球新星，共同放眼國際舞台。」

(中時 )