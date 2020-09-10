網家(8044)8月營收38.63億元，年成長14.7％，續創歷年同期新高；累計前8月營收為282.84億元，年成長15.6％。8月網家舉辦PChome心禮節活動，結合七夕、父親、中元三大節日，同步線上、線下娛樂結合購物模式，首度於台北小巨蛋開辦PChome狂禮88演唱會，刺激送禮及節慶採購需求再提升，造節策略拉抬整體銷售，增進整體訂單向上成長，且網路獨家販售米其林星級美食，成功創造話題，為營運表現添動能。

PChome 24h購物積極優化購物系統，於心禮節檔期強化AI大數據選品，鎖定消費客群，精準推薦個人化商品，集結百大品牌聯合促銷，透過有感金流回饋加持，有效挹注營收。且結盟品牌打造獨家活動，推陳出新高市場關注度商品，強化商品量能，為搶攻沉浸式體驗商機，8月獨家開賣「AORUS 15G 15.6吋電競筆電」，為世界首台虛擬實境電競筆電，帶動整體電競買氣升溫，穩坐3C零售通路領導地位。

積極拓展低溫及冷凍食品銷售能量，旗下PChome 24h購物延續去年販售米其林星級美食的話題熱潮，今年再度開賣baan Taipei泰式拌麵及雪糕，以兼具美味及道地泰式的即食料理，建立市場區隔策略，提高市場銷售熱度。此外，入秋養生保健意識升溫，帶動運動產品持續熱銷，除居家健身器材外，高單價按摩槍買氣續增，且除了運動專業用途外，更加普及於日常生活按摩保健中，帶動買氣成長。

9月延續中元節旺盛採購需求外，中秋佳節將至，並迎來開學季檔期，筆電、外宿家電及日用品買氣升溫，PChome 24h購物主推「99Chill嗨嗨」購物嘉年華，以最低24折起優惠活動，並攜手500大品牌、36大銀行最高25％回饋，且同步開跑線上資訊展，為下半年零售旺季揭開序幕。

(時報資訊)