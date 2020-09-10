由田(3455)8月合併營收2.58億元，月增15.87%，創下歷年同月新高，由於第4季為設備業傳統旺季，由田審慎樂觀看待營運，預估今年下半年營收及獲利成長可期，全年毛利率可望較去年提升。

擺脫上半年受新冠肺炎疫情衝擊營運低潮後，由田業績重回成長軌道，受惠5G基地台、高階手機、天線軟板、真藍芽無線耳機、及相關終端應用增溫，由田載板及軟板檢測設備需求持續暢旺，8月合併營收達2.58億元，月成長15.87%，年成長7.66%，不僅站上今年高點，亦創歷年同月新高，累計前8月合併營收為12.16億元。

由田表示，上半年營運雖受疫情影響，客戶拉貨力道稍有減緩，但隨著疫情趨穩、5G帶動高階載板需求、面板谷底已過，營收逐步走穩。

就產業來看，目前載板及軟板檢測設備需求持續暢旺，由田今年PCB營收可望較去年倍增；面板檢測設備雖然受面板擴廠潮暫緩，整體營收表現稍有影響，但仍掌握今年中國主要面板廠新設備採購與升級需求，並趁此機會進行毛利率優化，而由田亦佈局半導體檢測、COF檢測及AI智能軟體等新興需求，讓公司產品線日趨完整，今年起陸續於客戶端進行測試與出貨，可望成為下一波成長動能。

由田表示，公司觀察產業趨勢，推出產業界所需之新產品，並於疫情趨緩狀況下，逐步恢復大陸營收推進動能與人力派駐，由於第4季為設備業傳統旺季，今年下半年營收及獲利成長可期，全年毛利率可望較去年提升，審慎樂觀看待未來營運。

(時報資訊)