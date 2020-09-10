看好國人對於頂級美食消費與尊榮體驗的需求，合庫金(5880)旗下合作金庫銀行今(10)日宣布，攜手漢來美食與萬事達卡重磅推出「合庫漢來美食世界卡」，提供漢來美食多元的餐廳優惠，以及頂級卡友專屬的優先訂位等獨家禮遇。同時針對國人打造精緻國旅計畫，升級美食、購物、交通等全方位權益。世界卡正卡的申請人條件之一為年收入200萬元以上，或近3個月在合庫銀或其他金融同業往來資產超過300萬以上者。

合庫金控董事長雷仲達表示：「仰賴政府與全體國民對防疫的共同努力，國內的餐飲與旅遊業都已在近期回春，經濟部統計處更顯示今年5月餐飲業營業額近30%的歷年最大月增幅，面對即將到來的中秋旺季，「合庫漢來美食世界卡」的多重優惠一定能滿足熱愛漢來美食餐廳的消費者。合庫致力提供創新且優質的金融產品，洞察頂端消費客層的需求，升級原有合庫漢來美食鈦金卡，整合漢來消費圈，期能以全新權益獲得消費者青睞。」

萬事達卡總經理台灣區陳懿文表示：「萬事達卡世界卡提供持卡人多元頂級的權益優惠，我們從去年度信用卡消費統計發現，餐飲類別在高端族群的消費分配比例位居第一，消費筆數佔了超過40%，即使今年受到疫情影響，餐飲類別的消費金額仍超越所有類別位居首位，足見頂級客層對於美食的高度熱愛。萬事達卡洞悉消費者需求，結合我們在美食領域的豐富資源和經驗，打造出「合庫漢來美食世界卡」，並因應漢來美食據點遍布全台，首推市場第一張世界卡擁有高鐵站往返市區專車接送服務，致力營造美食之旅的無價體驗。」

合庫漢來美食世界卡精心呈獻尊榮禮遇，針對年年被饕客評比為台灣最受歡迎自助餐的漢來海港餐廳，提供優先訂位席次，無需漫長等待即可大啖美食，再享漢來美食旗下所有餐廳9折優惠。另外，為回饋忠誠卡友，合庫漢來美食世界卡推出消費滿額贈禮，只要每月於漢來美食任一餐廳累積消費滿10次或消費金額達10,000元，即可獲得800元漢來美食電子餐飲券。卡友於生日前兩個月累積消費達20,000元，還可享世界卡專屬生日獻禮「漢來海港平日下午餐券兩人同行一人免費」；平日每月第二、四週之週二，為漢來海港餐廳卡友日，卡友專享下午餐三人同行一人免費。

(時報資訊)