在父親節、情人節兩大節慶商機的挹注下，富邦媒momo(8454)8月營業收入54.8億元，年成長28.7%，再創歷年同月新高，由於9月進入下半年網購旺季，9月4日《99狂買節》暖身活動銷售年增達30%，包括momo電視購物網等一連串的活動可望進一步推升9月業績表現。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，在父親節、情人節兩大節慶「送禮熱潮」商機挹注下，8月合併營收約54.8億元，年增28.7%，再創歷年同月新高，其中momo網路購物業績再攀歷年同月新高，年增34.2%，且網路購物業績已連續7個月超過全公司營業額的90%，行動購物業績年增50%；五大品類亦持續保有雙位數成長，3C家電、美妝保健、流行精品成長位居前三名；累計1至8月合併營收約新台幣415.6億元，較去年同期成長30.4%，營運亮眼。

富邦媒表示，為期8天的《男神節》以強勁品牌、優質回饋為利基，加上活動中「百萬超跑體驗」及「一年份洗車服務」兩大寵爸好康亮點，推升檔期活動業績年增逾50%。而在「七夕放閃潮」的催生下，精品珠寶與運動休閒鞋衣銷售年增皆突破80%，全台天氣持續高溫，「夏日美白商機」同樣是點燃8月買氣的重要引擎，防曬乳、美白保養品為消費者鎖定採買商品。

由於9月後跨入下半年網購旺季，momo自9月4日鳴槍起跑《99狂買節》暖身活動，銷售年增達30%，每逢「整點搶千萬紅包」遊戲時段，更帶動站上人流較平日成長20%；momo電視購物也看好99購物節暢旺的購物氛圍，祭出9月13日前於momo購物台APP及momo購物網(電視購物館)單日下單送「韓國收納彩妝包」，以及滿額送「10%momo幣」兩大回饋活動，希望能帶動9月營收再攀高。

(時報資訊)