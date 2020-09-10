台南市長黃偉哲也為圖書館代言，邀請大家前進圖書館，體驗不一樣的夜晚。(曹婷婷攝)

台南市立圖書館慶祝101歲生日，迎向百歲愈活愈創新，12日推出不斷電圖書館，從晚上9點到隔天早上7點徹夜開放，邀民眾一起共度驚奇閱讀夜。12日晚間圖書館櫃台化身咖啡BAR，咖啡香伴書香，還推出桌遊、舞會、書蟲夜聊室；13日凌晨1點至5點30分則有午夜電影院，一路到清晨6點到榕樹廣場跳晨操、迎接朝陽。

台南市長黃偉哲也為圖書館代言，邀請大家前進圖書館，體驗不一樣的夜晚。他表示，即使現代已經有多元的影音及網路的選擇，但許多讀者仍然希望走入實體圖書館，透過紙本書籍的閱讀，提升視野，歡迎市民們12日晚上結束忙碌一天、洗完澡後，抱著輕鬆心情到南市圖，沉浸在難得的圖書館之夜。

文化局葉澤山局長表示，市圖邁入101歲，也迎來新總館即將落成，市圖在悠久歷史基礎上，承先啟後，展現邁入第二個百年的創新面貌。除了以跨夜館慶活動顛覆市民對於圖書館的印象，更藉此機會要向市民朋友介紹圖書館吉祥物「小青蛙」，牠是來自新總館所在地永康三崁店的諸羅樹蛙；未來不只將會常在市圖社群媒體上出現，本尊大布偶也會現身實體活動，陪伴民眾將閱讀融入生活。

台南市立圖書館館長洪玉貞表示，小青蛙眼睛大大的，一臉好奇、喜歡探索世界，9月下旬將在市圖臉書粉絲專頁上，邀請讀者一起來為小青蛙票選命名。

當天活動也獲得統一企業贊助提供來一客泡麵，薩圖爾咖啡贈送耳掛式咖啡，陪伴民眾共享圖書館之夜。早睡早起朋友13日6點也歡迎到圖書館前榕樹廣場跟著老師做體操，一起迎接市圖滿101年和煦朝陽。

(中時 )