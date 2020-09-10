勞退級距調整 雇主一年多提撥1.6億 17:272020/09/10 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 因應基本工資月薪從2萬3800元調整為2萬4000元，勞動部今天預告「勞工退休金月提繳分級表」修正草案。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應基本工資月薪從2萬3800元調整為2萬4000元，勞動部今天預告「勞工退休金月提繳分級表」修正草案，刪除2萬3800元級距，並將逕調115萬餘人的勞退提繳薪資，預估雇主一年要多為勞工提繳1.6億餘元。 據統計，目前受雇勞工提繳薪資在2萬3800元級距達115萬餘人，勞動部勞動部勞動福祉退休司長孫碧霞表示，明年基本工資月薪上調200元，屆時將逕調目前提繳基本工資的勞工提繳級距，預估每月雇主要多為勞工提繳12元，一個月估計達1380餘萬元，一年約1.6億元。 (中時 ) #基本工資 #勞工退休金 #雇主 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 營造業適用就業獎勵 最高領10.8萬 04:102020/09/08 金融．稅務 沱江艦後續案 造價每艘多5億 04:102020/09/09 社會新聞 新興亞債＋永續債 打造優質投報 04:102020/09/09 投資理財 特斯拉率先止跌 帶動美股反彈 22:152020/09/09 財經 雇主進用失業勞工 發展署祭15.6萬僱用獎助 12:392020/09/09 財經 員工評比分數近滿分 永慶房屋獲「亞洲最佳企業雇主獎」 19:332020/09/09 財經 2020台灣創新技術博覽會永續發展館打造循環科技島 10:322020/09/09 財經 振興就業挺勞雇 中市府安穩僱用補助雇主最高3萬元 10:442020/09/10 生活 勞工不當下流老人 快先搞懂2種月退請領年限 11:182020/09/10 生活 投資級債 資金簇擁 04:102020/09/10 投資理財 生活熱門新聞 好市多「國民神飲」特價賣場暴動了 內行揭關鍵：絕對要搬 - 時事 明起兩天鋒面襲台 降雨最劇烈時間點出爐 - 生活 剩菜不捨得丟！女狂吃罹大腸癌 醫揭地雷飲食：火鍋也是 - 生活 美豬怨不得！埔里28年名店遭綠粉圍剿「說政府壞話」 - 生活 入秋首波鋒面今報到 大雨連5天！雨區曝 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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