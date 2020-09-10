因應基本工資月薪從2萬3800元調整為2萬4000元，勞動部今天預告「勞工退休金月提繳分級表」修正草案，刪除2萬3800元級距，並將逕調115萬餘人的勞退提繳薪資，預估雇主一年要多為勞工提繳1.6億餘元。

據統計，目前受雇勞工提繳薪資在2萬3800元級距達115萬餘人，勞動部勞動部勞動福祉退休司長孫碧霞表示，明年基本工資月薪上調200元，屆時將逕調目前提繳基本工資的勞工提繳級距，預估每月雇主要多為勞工提繳12元，一個月估計達1380餘萬元，一年約1.6億元。

(中時 )