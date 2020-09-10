最近幾年斷食減重頗為風行，受到不少人士推祟，「168斷食」更被視為最強鏟肉方式，但這些斷食方式是否有潛在風險被低估？醫界認為，儘管國外研究顯示間歇性斷食可降低血壓，有助於減肥、延長壽命，但有3種人若輕易嘗試，恐有瞬間心肌梗塞等風險，甚至有猝死的可能。

提到間歇性斷食，不管18／6、16／8或14／10方式，都各有擁護者。《BBC中文網》報導，間歇性斷食法形式多樣，但它與時間有關，採取這種方法的人需要定期隔一段時間攝入極其少量的食物。闢如168斷食方式，是每天斷食16小時，並在剩下的8小時內進食。採取這種方法的人通常選擇在中午到晚8點之間進食。2017年《營養學年度評論》一篇文章提到，16例試驗中，有11例表示體重減輕。

台大醫院北護分院院長黃國晉在《健康2.0》電視節目表示，間歇性斷食和生酮飲食原理有點類似，是藉由熱量控制達到減重效果，在停止進食後，體內的酮體會增加，人體藉由尿液將酮體排出，會使身體脫水，因而會有減重、降血壓的效果。

黃國晉表示，有慢性病的患者並不建議這種間歇性斷食，他並舉出3種症狀患者可能面臨的風險，糖尿病患者有低血糖的風險，恐會造成心肌梗塞或中風；高血壓患者若血壓太低，除有頭暈現象，也可能會引起中風、心肌梗塞；腎臟病患者則較難維持電解質平衡，脫水太多可能發生危險，甚至猝死。

黃國晉認為，一般民眾想要減重，3餐吃7分飽、定時定量用餐、規則運動、均衡飲食、細嚼慢嚥、睡前2~3小時內不要吃東西，遵循這些簡單原則一樣能達到效果。

(中時新聞網)