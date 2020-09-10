離婚理由百百種，感情不睦難溝通算大宗，不過千萬不要小看個人日常習慣不合這件事，其中「衛生」堪稱消磨掉愛情的殺手。一名人妻遭老公訴請離婚，理由是她不愛乾淨到極點，1年才洗1次澡，洗的時候體垢多到堵住排水溝，讓老公忍無可忍，以精神虐待為由要求離婚，法院聽完人妻的「骯髒招式」後，也不禁判離，認為彼此分開比較好。

資深媒體人許聖梅在《新聞挖挖哇》節目中，分享讓人大開眼界的離婚案例，有對夫妻在2005年5月結婚，男方婚前就知道女方不愛洗澡，一個禮拜洗一次，但他評量還可以忍受，而婚後小倆口住在女方娘家，沒想到沒公婆來監督，又仗著是自己家，老婆的「骯髒耐受度」直接飆高，到2014年時她已經變成1年才洗一次澡，髒到洗的時候黑癬多到堵住排水口，而只有洗澡的那一天，夫妻才行房，長年性生活失衡。

除了屢次締造新高的不洗澡時間外，許聖梅也曝光她的噁心衛生習慣，她不但不洗澡，也不想刷牙，只肯吃吃口香糖了事，頭髮也出油惡臭，因此這名人妻平常都是戴帽子遮擋油垢味，除此之外，人妻還控制丈夫，不讓他出門工作，讓娘家支付生活所需的所有費用，老公最後忍無可忍搬出去，找到了工作，也因為體驗到正常世界的模樣，終於發現自己的老婆跟婚姻實在很荒謬，因此在忍耐13年後，要求離婚。

這極端的案例，讓所有來賓聽了身體都癢起來，主持人鄭弘儀好奇向經營餐酒館的來賓林宏偉發問，如果女伴一年只洗一次澡，「你們性生活會怎麼樣？」，林宏偉說根本連碰都不會碰她，「搞不好還會檢報衛生局來抓人」，讓鄭弘儀大笑，要他分手就好，何必找衛生局，「她又沒有傳染病」。

(中時新聞網)