撞擊事件導致列車車廂血跡斑斑，共計內9人受傷送醫（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

聯結車車頭和自強號列車機車頭起火燃燒後，嚴重毀損變形，聯結車頭幾乎成為廢鐵。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

5年前的平交道車禍事故共有9人送傷送醫，其中當年僅18歲的賴姓男大生從車廂內噴飛至車外，傷勢最為嚴重，腰椎斷裂，連脂肪、脊椎都外露，提起國賠後卻只判賠9萬元醫療費。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣二水鄉惠民村鐵路平交道，2015年11月6日發生貨櫃車違規闖越平交道撞上台鐵自強號引發起火爆炸意外，1名在車廂內慘遭波及導致重傷的賴姓男大生，事後提起國賠告訴，向台鐵求償567萬餘元，最後彰化地院審理後判台鐵僅需賠償9萬多元，全案可上訴。

根據判決書，當天晚間6時16分許，由潮州開往七堵的142次自強號列車，在該處交道撞上一輛搶快闖越平交道、由53歲賴男駕駛的營業用半連結車，因該平交道道路狹窄且有小客車擋住去路，駕駛見狀趕緊按下平交道的緊急按鈕，但自強號仍煞車不及和自強號列車相撞。兩車車頭強烈撞擊下當場爆炸起火，聯結車頭卡在機車頭遭拖行150多公尺，機車頭燒焦變形、聯結車車頭也燒個精光成為廢鐵。

事件共造成9人輕重傷送醫，傷勢最重的賴男前腹右側30公分開放性傷口，後腰椎中間有30公分撕裂傷，從車廂內被噴飛到車外，當場連脊椎、脂肪都外露。當時年僅18歲的賴男傷重體無完膚，從臉部到腿腳都傷勢嚴重，更導致右側第一到第五腰椎橫脊突斷裂。

賴男認為他所在的車廂為行李車廂，列車長卻未確實管理而讓乘客劉在車廂裡，而且該處台鐵平交道淨空範圍，並不足以讓大型車通過，才導致被列車高速衝撞，認定台鐵局並未善盡管理之責，因此向台鐵提出國賠，要求賠償醫療費用、看護費以及精神撫慰金等共567萬多元。

彰化地院法官審理時，根據同車廂乘客指證，當時車廂內都是人，而原告受傷的原因是撞擊點剛好發生在該節車廂，與該車廂是否為載貨車廂無關，且車禍發生主因是大型車輛滯留在平交道上，與列車長有無將乘客疏導至其他車廂，或台鐵平交道淨空範圍亦無關。因此認定車禍發生並非台鐵的疏失，判決台鐵僅需依《鐵路法》規定，賠償原告賴男9萬237元醫療費用。

(中時 )