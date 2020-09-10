2018年諾貝爾生醫獎得主之一的本庶祐，最近遇到破財困局。日本法院以本庶祐未申報22億日元（6.08億新台幣）的所得而處以7億日元(1.93億新台幣)的拖欠稅款。

朝日新報導，事件源自於本庶祐與藥廠的合約糾紛，抗癌標靶療劑「免疫檢查點抑制劑」(OPDIVO ，也稱Nivolumab，中文名：保疾伏)當中的重要成份PD-1分子，是由本庶祐所發明的。在2006年，本庶祐以1%的專利授權費，與日本小野藥品（Ono Pharmaceutical）簽約，也就是小野藥品要將OPDIVO 的1%利潤給本庶祐。

然而，OPDIVO在隨後幾年，成為全球主要的抗癌療程，本庶祐深覺當初簽約很不划算，一直希望與小野藥品改約，希望能將授權佔比增加到5%。當然，小野公司沒有同意。

在訴訟的這段時間，本庶祐就暫停與小野公司的金錢往來，而小野公司則將錢存入法律事務局，等於是說，錢仍是本庶祐所有，因此稅務問題仍是本庶祐要處理。

到了2018年，4年期間累計了大量的未申報收入。

於是大阪府地方稅務局，向本庶祐追討約7億日元的所得稅款，包括因報酬不足而產生的額外稅款。

本庶祐在9月9日對媒體表示，他會面對這個稅款。他說：「規則就是規則，我也不例外。我與律師會繼續糾正這種情況。」

現年78歲的本庶祐，因對免疫系統細胞的研究，而獲得了2018年諾貝爾生理學或醫學獎，而引發糾紛的，正是這項發現而帶來的抗癌藥物Opdivo。

根據小野公司的財務文件，截至今年3月的財政年度，Opdivo光是日本的銷售總額就達到873億日元，因此要是專利授權1%，那本庶祐得到的是8.73億日元，如果增加到5%，那就有43.65億日元，也難怪本庶祐想換約。

(中時新聞網)