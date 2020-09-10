黃復興黨部規劃「復興啟程」聯歡晚會系列活動，首場於12日晚間在北市南港區登場。（黃福其攝）

國民黨全代會落幕，黃復興黨部已規劃「復興啟程」系列活動，安排黨主席江啟臣到各地眷村，以六０年代的聯歡晚會形式與榮民榮眷搏感情、宣傳國民黨重設計，首場將於12日晚間在北市南港區登場，規劃年底前全島、澎湖跑完一圈，被解讀為黃復興系統、江啟臣已悄然啟動明年5月黨主席改選的連任布局。

這項系列活動名為「2020榮民之夜─復興啟程聯歡晚會」，活動海報設計以國民黨總理孫中山、總裁蔣中正、故主席蔣經國以及江啟臣等四人的頭像，寓意一脈相承，其中「復興啟程」結合黃復興、江啟臣的諧音，為江啟臣爭取榮民榮眷認同感的用心，不言可喻。

黃復興黨部目前有近20萬黨員，在國民黨組織系統向來被視為「黨中之黨」，雖然凝聚力仍比一般黨員堅強，但近幾年日漸鬆動，主委臧幼俠、書記長張德浩規劃「復興啟程」系列活動，要以六０年代眷村聯歡晚會的形式，爭取榮民榮眷認同，江啟臣打算每場都親自參與，說明國民黨五大主張、四大改革，也近距離聽榮民榮眷的意見。

張德浩說，六０年代眷村聯歡會多由藝工隊擔綱，如今已不可能，且受限沒經費，因此由各支黨部找在地的老藝人、駐唱歌手等現場「義唱」，也沒辦法提供摸彩，每場都由江啟臣、臧幼俠及黃復興系統的民代出席致詞，以早年紅極一時的流行歌曲「藍天白雲」開場，晚間結束前合唱「我愛中華」作結尾，且最後兩句歌詞改為「我們是炎黃子孫，復興中華文化」。

黃復興黨部規劃除了金門、連江縣，其他20個縣市各擇定1至3處眷村或榮民榮眷密居處舉辦聯歡晚會，其中台北市將分別在南港區仁福里、松山區建安新城、大安區成功國宅舉辦，第一場南港區安排12日晚間，找來資深藝人樓曼莉、刁玲玲、王晶及群英樂團等人義演。

張德浩說，目前除了桃園市之外，各縣市已回報籌備情形，預估會有超過30場。桃園市黃復興黨員數雖有2萬多人，但這幾年黨務推展不順，例如3月間主席補選，全台黃復興各支黨部共投出約7萬票，桃園市僅460人投票，這也是最近決定撤換桃園支黨部主委的重要原因之一。

(中時 )