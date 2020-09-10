LINE今（10）日在東京舉辦線上年度發表會LINE DAY 2020，並且在YouTube提供全程直播。2019年底無預警爆發的新冠肺炎（COVID-19）疫情，對全球各行各業帶來難以想像的衝擊，LINE也不例外，今年的年度發表會特以「 Tomorrow’s New Normal」為題，分享疫情開始至今LINE在日本當地因應環境需求而進行的改變與服務。其中，行政院數位政務委員唐鳳也登台分享台科技防疫的經驗，成為會中一大亮點。

LINE DAY 2020

今年度LINE DAY 2020由LINE 董事長暨執行長 出澤剛開場，他點出新冠疫情讓全球產生巨變，雖然造成許多負面的衝擊，但也帶來一個機會，能重新審視長年累積的習慣和社會常態，讓疫情也可能是一個革新的契機，這種改變就是「新常態（New Normal）」；LINE以「CLOSING THE DISTANCE」作為企業使命，如何在疫情下運用科技的力量，為用戶帶來便利，也更要協助產業進一步迎向數位轉型。

LINE DAY 2020以Tomorrow’s New Normal（新常態）為題，分享了自疫情發展至今，在日本地區LINE如何藉由本身的科技與研發能力，發現並滿足社會的全新需求。並從科技、餐飲、在地企業、支付、醫療、資訊、娛樂等領域，分享LINE在疫情下推出的新服務以及帶來的改變。會中，行政院數位政務委員 唐鳳也在「新常態x科技」的環節上台分享，與觀看直播的觀眾一同分享台灣科技防疫的經驗。

唐鳳政委在其中介紹了台灣備受全球矚目的防疫對策，分享台灣如何以迅速（fast）、公平（fair）、趣味（fun）的方式應對疫情，包括從2003年SARS中記取的教訓在疫情爆發之前即快速應對、以及口罩地圖串接開放資料平台的作法；另外，也提到防疫工作能成功推動也歸功於政府與民眾有良好的互信基礎，以及成功應用科技工具等原因。同時，也談到成功的公私協作，其中一個例子是政府與民間飯店業者一起為海外歸國國人與外籍入境旅客規劃出「防疫旅館計畫」，另一個例子則是衛福部委託 DeepQ團隊針對疫情需求，在LINE免費提供的「疫止神通」官方帳號中開發出聊天機器人，有效分擔第一線民政人員對居家檢疫者的關懷工作。

對此，LINE 共同執行長暨企業文化長 慎重熩分享了LINE通訊軟體在311東日本大地震的契機下誕生，針對這次的疫情，通訊軟體能做出什麼貢獻，公司內部也提出許多討論與建議，包括與日本厚生勞動省合作實施全國性普查等。他談到在危機下，民間企業能如何迅速貢獻社會須仰賴與中央政府、地方政府平日的溝通與合作。此外，對於在新冠疫情中，民間企業今後可如何做出貢獻的提問，唐鳳政委談到處理「假訊息大流行（infodemic）」對策的期待，並讚美LINE在台灣推動的「LINE數位當責計畫」是很有效的做法，讓民眾方便透過LINE「訊息查證」官方帳號查證網路上流傳的訊息。

有關AI技術與社會該如何融合的提問，唐鳳認為AI應該被闡釋為「Assistive Intelligence 輔助人類的智慧」，AI應該是人的輔助工具，其中最重要的是AI必須與人類追求一致的價值觀，也必須有相互的責任說明，助手必須向使用者解釋為什麼代替使用者作出這樣的決定。慎重熩強調：「LINE從AI可以如何為用戶提供新的價值與帶來方便這樣的角度來推動創新應用的開發工作」，同時也分享LINE與福岡市合作的智慧城市計畫。最後，針對領導亞洲的科技公司在生活新常態下應抱持何種願景的提問，慎重熩認為，以人為優先（Human first）的觀點很重要，站在如何可對人類社會做出貢獻來判斷事物非常重要。唐政委則以「大型IT企業必須對公司業務所在地的國家，展現出支持該國社會規範的態度，尤其台灣的政治環境非常強調極度透明化（Radical Transparency），企業必須以公開透明做到自主規範；此外，大型的IT企業龍頭也有創造良好的社會規範的義務」做為結尾。

想完整了解今年度LINE DAY 2020完整內容的朋友，或者是想要收看唐鳳與LINE對談的詳細內容者，可以收看上述影片，了解自己、你所在的企業，能夠在後疫情的新常態中如何因應，進一步找到為自己或他人找到生機與出路。

(科技)