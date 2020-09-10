因應全球智慧科技應用趨勢，日月光投入智慧應用布局，攜手頂尖的台灣大學、成功大學、中山大學、以及高雄科技大學，合作深耕工業4.0創新轉型，打造更新更有效率的綠色智慧工廠，呼應循環經濟與產業升級的實踐，並發揮半導體群聚效應，提高產業附加價值，帶動地方就業。

日月光10日與台灣大學、成功大學、中山大學及高雄科技大學，合作舉辦「第五屆自動化產學合作成果發表會」，藉由六件專案的發表，強化產線製程端、供應鏈管理、與企業營運風險管理等三大面向，研究範疇愈趨多元，也代表產學合作五年的重要里程碑。

日月光高雄廠副總經理李政傑10日表示，5年前，日月光促成自動化產學合作，與合作學校搭建資訊共享平台，縮短學界與產業之間的距離，當學界人才與業界需求緊密銜接，學生才能學有所用，更能同步厚植國家科技實力。

他說，日月光與頂尖大學從2015年起，展開自動化產學技術研究合作，近年來，產學技研專案更逐步轉移到利用人工智慧（AI）來解決工廠經營遇到的難題，未來，日月光將持續推動智慧製造產學技術研究，整合台灣的研發及科技專才，掌握未來產業發展先機，發揮台灣在全球半導體市場的影響力。

(工商 )