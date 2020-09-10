富邦媒（8454）10日公告8月合併營收約為54.8億元，年增28.7%，續創歷史同期新猷。累計1~8月合併營收415.6億元，較去年同期成長30.4%，營運亮眼。

富邦媒表示，8月份momo網路購物業績再攀歷年同期新高，年增34.2%，且網路購物業績已連續7個月超過全公司營業額的9成，其中行動購物業績表現年增50%。

五大品類亦持續保有雙位數成長，以3C家電、美妝保健、流行精品成長位居前三名。

8月份在父親節、情人節兩大節慶商機的挹注下，「送禮熱潮」帶旺momo網路購物的營運表現。為期8天的《男神節》以強勁品牌、優質回饋為利基，加上活動中「百萬超跑體驗」及「一年份洗車服務」兩大寵爸好康亮點，推升檔期活動業績年增逾5成。

而在「七夕放閃潮」的催生下，精品珠寶與運動休閒鞋衣銷售年增皆突破8成，如GUCCI、PORTER、SWAROVSKI、NIKE、ROOTS等品牌商品都掀起超夯買氣。全台天氣持續高溫，「夏日美白商機」同樣是點燃8月份買氣的重要引擎，防曬乳、美白保養品為消費者鎖定採買商品。

時序跨入9月份，迎來下半年度網購旺季。momo於9月4日鳴槍起跑《99狂買節》暖身活動，受到消費者廣大迴響，銷售年增達3成，每逢「整點搶千萬紅包」遊戲時段，更帶動站上人流較平日成長2成。

9月10~12日還有限定的累計消費滿5,000登記抽最高999 momo幣，及迪士尼週邊好禮滿額2選1，限量唐老鴨證件套、玩具總動員風扇，以及還有持續動員的每日09:09、11:09、12:09、13:09、15:09、17:09、19:09、21:09搶總計千萬紅包。

momo電視購物也看好99購物節暢旺的購物氛圍，祭出9月13日之前於momo購物台APP及momo購物網（電視購物館）單日下單送「韓國收納彩妝包」，以及滿額送「10% momo幣」兩大回饋活動、「不限金額下單抽GUCCI包」，9月30日前在momo電視全通路不限金額消費滿一件，有機會將時下最夯包款GUCCI Ophidia拉鍊斜背包。

(工商 )