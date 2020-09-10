蝦皮購物10日發布《9.9超級購物節》戰報，蝦皮指出，9/9當日台灣及東南亞七國活動開跑後最高1分鐘售出約70萬件商品，締造歷年最高銷售成績。其中台灣表現優異，「居家生活」、「美妝保健」、「美食」搶下全站熱銷三大品類。

蝦皮購物指出，品牌夥伴方面，依訂單數量觀察，多數熱銷品牌皆為居家生活品類，例如康是美、樂扣樂扣等知名品牌，顯見「宅經濟」威力居高不墜；另外，販售眾多高單價3C商品的「神腦生活」也奪下商城品牌銷售冠軍。

今年自2月起全球疫情持續延燒，蝦皮購物觀察，這促使消費行為、電商市場版圖產生質變。國人為了避免群聚，待在家中的時間較過去更長，藉此帶動「宅經濟」發酵，民眾也更熱衷觀看影音直播，甚至將觀看直播的行為延伸至「商品購買」。據蝦皮購物統計，今年蝦皮直播不僅在《9.9超級購物節》期間總觀看時數超過以往3倍，售出商品數更較去年同期成長2.5倍。

另外，據蝦皮購物統計，熱門遊戲蝦蝦果園，集結全球2.5億用戶邀請朋友為其澆水，顯見疫情所帶來的線上行為變化已不限於「商品購買」，更延伸至「影音娛樂」、「互動遊戲」等多種場景。

(工商 )