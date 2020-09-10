桃園市政府與中華電信、勤崴國際合作，在虎頭山創新園區打造全台首創5G車聯網園區，該園區為全台第一個整合整合5G C-V2X蜂巢式車間通訊做為自駕車與路側設備通訊的5G垂直應用實證場域，同時也與IKEA合作，提供B2B商業空間布置、安裝，成為全台首個與IKEA聯手合作打造友善及創意的工作環境的科技園區。

該園區將建置5G創新示範應用中心，也會由專屬網路通訊服務，提供5G雲端遊戲、5G多視角球賽觀賽、5G VR設備觀賞太陽馬戲團等各項創新應用服務展示。

虎頭山創新園區去年6月開幕，營運商勤崴國際今年1月取得第一張可營運自駕車試車牌，這次也率先全台，透過5G車路雲結合5G C-V2X 路側設備，實現完整上路接駁，透過5G低延遲特性，將紅燈倒數秒數通知給自駕車的行車電腦，讓自駕車可以早做準備提升安全性，避免傳統純靠辨識紅綠燈顏色而產生的誤差，造成的急煞或是闖紅燈，使自駕車的安全防護再升級。

桃園市政府也與中華電信合作，將虎頭山打造為「虎頭山5G垂直應用場域」，透過5G企業專網部署5G NR基地台、連接至Edge Cloud，結合 C-V2X通訊，將5G高速率、低延遲、大連結的特性發揮到極致，協助國內車聯網產業及AR／VR新創領域業者，在安全、高品質的5G通訊環境中進行產品試煉、服務實證與體驗，縮短5G創新內容研發時程，創造全新體驗與加值服務。

(工商 )