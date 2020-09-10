美豬議題發燒，不分藍綠都一致認為要保障國產豬，大溪區議員李柏坊10日以實驗數據證明，豆渣發酵再利用養豬有助提高豬肉品質，大溪豆干業每天產出400頓豆渣，建議市府媒合豆干和養豬業者，讓豆渣變黃金，打造「桃園豬」品牌。桃園市長鄭文燦指示農業局評估推動，減少依賴廚餘。

李柏坊說，新竹食品研究所與豆製品業者、養豬業者合作，將益生菌加入豆渣，發酵後的豆渣散發乳酸香，摻進飼料養豬，不但豬愛吃，豆渣高蛋白、高纖維，還能幫助吸收消化、促進成長，整體成長速度快、肉也比一般豬多10％，至少省下3成飼料費。

研究發現豆渣發酵再利用養豬有助提高豬肉品質。(蔡依珍攝)

李柏坊說，實驗發現，豆渣飼養的豬隻特別好吃，煮湯時不會冒泡、肉質紅亮緊實，他指出，桃園豆製品業者每天產出400噸豆渣，都當廢棄物處理，浪費也造成業者負擔，建議媒合畜產業和豆干業，讓「豆渣變黃金」，改善肉品品質、降低飼料成本，也能提升桃園黑毛豬市場地位，打造「桃園黃金豬」品牌。

鄭文燦表示，豆渣再利用為重要課題，若經食品工業發展研究所、桃園市豆腐業職業工會及養豬業者實驗，認為確實可行，將請農業局主責推動，減少廢棄物，幫助養豬產業升級。

(中時 )