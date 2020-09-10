疫情衝擊大砍業績！美休閒鞋破天荒舉辦特賣會，最低下殺1.5折，吸引民眾搶購。（柯宗緯攝）

疫情衝擊大砍業績！美休閒鞋破天荒舉辦特賣會，最低下殺1.5折，吸引民眾搶購。（柯宗緯攝）

今年新冠肺炎疫情衝擊民生經濟，國內知名鞋業代理商KCI光全集團，破天荒舉辦「美國名牌休閒鞋NG清倉特賣會」，下殺1.5折，均一價480元，買一送一，CP值破表，讓消費者直呼「撿到了」。

該特派會從11日至16日止，主要銷售旗下代理的TOMS、SANUK兩大美國休閒鞋品牌，包括男女鞋款、童鞋、拖鞋甚至是靴款應有盡有，全部均一價480元，不僅如此購買者還可在指定鞋區再挑一雙鞋，等於買一送一。

業者提到，這次受到疫情影響，史無前例舉辦這麼下殺的廠拍，刺激市場買氣，果然吸引許多消費者上門搶便宜，以現場原價3280元的鞋款來說，480元就能買到，相當是1.5折，另外再送指定鞋款一雙，等於480元買兩雙鞋。

TOMS是美國公益休閒鞋指標品牌，主要提倡「One for One」行動，承諾每售出一雙即捐贈一雙給世界各地需要鞋穿的弱勢兒童。

另外，鮮明的綠色笑臉則是SANUK的品牌標誌，已連續六年蟬聯世界鞋類設計大獎，整雙鞋可以輕鬆捲起來且質量相當輕是產品主打特色，穿上便能感受愉快美好是品牌訴求。

業者表示，現場的樣式繁多，並接受振興三倍券，提前預約還可再享單筆消費九折優惠，想搶便宜的消費者可趁機來挖寶！KCI光全集團總部位於高雄市左營區華夏路1075號，電話07-3475111，活動期間每天下午四點營業至晚上九點，或可上KCI Group臉書粉專查詢。

(中時 )