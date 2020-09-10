含萊克多巴胺美豬明年將開放進口，教育部強調學校營養午餐一律採用國內在地豬肉、牛肉等生鮮食材，但有團膳業者表示若全數使用國產豬肉生鮮或加工品成本恐怕會增加，農委會主委陳吉仲今(10)日表示，若食材業指使用國產豬肉的價差會研擬合適的補助水準，明年起全國營養午餐一定使用國產豬。

陳吉仲指出，2016年蔡政府的「食安五環」和「新農業政策」已有針對學校應採用在地食材試辦，在使用3章1Ｑ(有機農產品、產銷履歷農產品、台灣優良農產品、台灣農產追溯QR-code)下目前全國3700多所中小學、180多萬學童所使用的在地食材覆蓋率達6成以上，行政院蘇揆之前指示農委會和教育部針對3700多所學校全面獎勵使用國產豬，包含國產雞肉等，現已經啟動相關規劃。

陳吉仲說，雖然明年元旦才會進口美豬，但現在已經開學，食材業者若只使用國產豬肉造成的價差會研擬合適的補助水準，現階段只要1個月超過一半天數以上使用3章1Ｑ食材，每位學童每餐補助3.5元，加碼使用產銷履歷再補助1.5元，使用有機的話再補助4元，但每周最高僅補助4元，全國各餐盒公會理事長們近期將與農委會商議，明年起中小學一律全面使用國產豬。

舉例來說，一個月上課天數扣掉周休二日為22天，3章1Q食材必須使用達11天，並根據使用天數每人補助3.5元；而產銷履歷及有機產品的補助，兩項一周補助最高為4元。

農糧署副署長莊老達表示，上述營養午餐補助經費來自行政院撥對地方的補助，去年及今年補助經費均為12億，明年因為要求所有學校使用國產豬，明年補助經費正在計算中。

(中時 )