圓夢的81歲陳黃碖（左）臉上掛著滿足笑容，這一刻她足足等了超過60年。（林和生攝）

「就是欠栽培」，81歲阿嬤陳黃碖臉上掛著靦腆笑容，用著顫抖雙手分持剪刀與梳子，在老師指導下，一邊看著鏡子、一刀刀剪下座位上阿嬤的根根髮絲，修剪完畢，眾人報以熱烈掌聲，她自己則滿足的說，終於圓自己心中的夢。

出身務農家庭的陳黃碖共有7個兄弟姊妹，自己排行老大，從有記憶來就必須跟著父母下田、協助家務，供養弟妹上學，總自嘲「沒讀什麼冊」，隨即哈哈大笑，爽朗笑聲很有感染力。

婚後育有2女1子的她，丈夫與獨子早逝，2個女兒也都出嫁，平時獨居、靠著撿拾資源回收為生，協助照顧的華山基金會站長馮玉霞某次在家訪過程中，意外獲悉阿嬤深埋在心中深處的夢想，「就是要當個美髮師」。

談起夢想，陳黃碖眼睛突然發亮，她說，正值二八年華的年紀，有次朋友帶她上街剪髮，首次體驗美容院的經驗，當時她暗自羨慕，自己每天在豔陽下耕田，美髮師則在有冷氣的房間工作，因為知道環境不允許，這個願望就默默跟著她超過一甲子。

為替阿嬤圓夢，馮玉霞商請大仁科大時尚美容系老師吳宣誼協助指導，同鄉長輩柯鄭金葉則自願擔任模特兒，不到一小時，俐落髮型就在眼前呈現。被剪的直呼滿意，陳黃碖則是不好意思的說，「剪不好、多包涵」，但她臉上滿足表情，看得出來這一刻她等了一輩子。

(中時 )