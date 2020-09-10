公園重回！新竹縣政府為興建光明一路停六停車場，拆除兒十公園骨頭造型遊具而引發爭議，新竹縣政府考量縣民對於特色公園需求，交通旅遊處日前舉辦設計規畫說明會，將營造特色、優質多元遊戲場，同時滿足對於停車、遊戲場的需求。

新竹縣政府獲得交通部公路總局核定前瞻基礎建設工程總經費3.5億元，興建停六停車場，並同時整修、改造兒十公園，工程預計明年9月完工，由於兒十公園原有特色遊具，卻也在此次興建工程中拆除，引發民眾議論。

新竹縣長楊文科表示，兒十公園過去有骨頭溜滑梯遊具，受到親子喜愛，不過因為設置年限長，因此拆除，未來也將朝原先攀爬式溜滑梯設計，期望能提供優質的公園。

交通旅遊處去年已開過兩次說明會，8月底也舉辦兒十公園設計規畫說明會，邀請縣議員、竹北市民代表、里長等人參與，聆聽地方建議，將由建築師團隊修正後，預計11月再舉辦一場說明會，廣納民眾意見。

交旅處長游志祥表示，目前兒十公園以「希望森林」為設計主軸，拆除既有的罐頭式遊具，將設置地形體驗遊戲區、探索活動遊戲區、體健設施區等，並採取分齡分區設計，以互不干擾、視覺穿透為重點。

此外，在地也保留福德宮、原有籃球場，並與周遭的文化局、文化公園、爬蟲兩棲公園、豆子埔溪，整合成完整藍綠帶空間。先前說明會中，民代建議增設身障人士設施，管理維護單位也分享過去管理經驗，交旅處將在預算範圍內調整，期望能打造符合在地需求的遊憩空間。

(中時 )