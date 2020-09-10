黃月麗司長在金寧鄉長楊忠俊的陪同下，開心學作金門紅龜粿。（李金生攝）

古寧頭社區發展協會特別安排舞蹈迎賓，展現老人家走向戶外的活力。（李金生攝）

全國終身教育參訪團觀摩古寧頭社區關懷據點，也學作金門傳統紅龜粿。（李金生攝）

金門古寧頭65歲以上老年人口幾占一半，在縣府和金寧鄉公所的用心照顧下，長者關懷據點辦得有聲有色。教育部終身教育司長黃月麗今（10）日帶領全國終身教育參訪團實地觀摩，與老人家一起做紅龜粿和品嘗在地小吃蚵仔麵線、蚵嗲，看到大家滿臉洋溢笑容，也開心表示：「金門的老人好幸福!」

「2020年全國終身教育行政會議」昨起連2天在金門舉辦，實地參訪樂齡拓點有成，有「石蚵之鄉」之譽的金寧鄉古寧頭社區，觀摩在地化產業再生薪傳和長輩終身學習活動成效。

古寧頭社區發展協會理事長李金鎗、總幹事李俊龍與全體志工伙伴，特別安排舞蹈演出，以及紅龜粿DIY製作及蚵仔麵線，蚵嗲及甜點品嘗，分享老人家平日學習成果，洋溢大家庭的和樂融融氣氛。

李金鎗表示，古寧村設籍人口有2628人，其中65歲以上的老年人為1222人，占全村總人口數的46％，是全縣老年人口比例最高的自然村。

在縣府、金寧鄉公所和社區發展協會的共同努力下，除設置照顧關懷據點，加強弱勢及獨居長者的訪視關懷外，也自今年起開辦加值型C級巷弄長照站及社區長者共餐服務，並在金寧鄉公所的輔導下，推動各項樂齡共學活動，鼓勵長者走出家門，活出65歲後的精彩人生，也讓年輕一代的家人無後顧之憂，可以專心打拚工作。

(中時 )