「慶中秋-台南市議長盃鼓藝錦標賽」邀請各界鼓藝團隊參賽。(曹婷婷攝)

大新豐地區從社區到學校，鼓藝團隊不計其數，台南市鼓樂協會、歸南北極殿、芸逸鼓樂表演藝術團宣布舉辦「慶中秋-台南市議長盃鼓藝錦標賽」，邀請各界鼓藝團隊參賽，傳承台南鼓藝，以台南「古都」弘揚「鼓都」，為了鼓勵民眾參與，也推出「鄉親打卡送文旦」。

協辦鼓藝賽事的市議員許又仁說，這次與在地新豐高級中學太鼓社等單位參與協辦，希望集結各界力量，大家一起促進地方藝術人文、觀光特色，推動鼓藝、豐富在地文化。

他說，新豐地區各社區及學校單位鼓藝團隊為數不少，包括南關社區大學、中華醫事科大、新豐高中與歸仁、關廟國中、關廟國小與崇和、長興、虎山等小學、育仁幼兒園、育園音樂教室、關廟區元極舞協會、仁德區民安宮、永康區廣興宮、芸逸鼓樂表演藝術團等都有太鼓團隊。

他說，這次能在歸仁區舉辦這類的鼓藝錦標賽，不僅能促進當地文化與教育結合，也給在地團隊有個展現成果的機會，為了這次活動他還請專業人士設計製作了大型的玄天上帝Q版造型氣球，讓民眾拍照打卡。

歸南北極殿主委戴榮裕表示，提供場地讓喜愛打鼓的學子有舞台發揮，結合廟宇特色與文化藝術，也是歸南北極殿未來的目標，歡迎大家來參賽及觀賽。

比賽分兒童組(國小、幼兒園)、青年組(國高中、大學)、社會組(成人、樂齡)，當天台南市家長會聯合會捐贈參與活動贈品，觀賽民眾只要打卡就送文旦。

(中時 )